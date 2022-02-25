Коронакризис ударил по ломбардам и кредитным союзам

13:28 02 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным о небанковском рынке, меньше всего во время коронакризиса пострадали страховые компании. В большей степени кризис отобразился на работе ломбардов и кредитных союзов. Такую информацию предоставила пресс-служба Национального банка Украины.

Результаты представленной отчетности свидетельствуют, что коронакризис оказал умеренное влияние на деятельность страховщиков, однако более существенно сказался на объемах кредитования другими небанковскими финансовыми учреждениями.

Фото: Страховые компании меньше всего пострадали от коронакризиса

Относительно страхового рынка, то в условиях карантинных мероприятий и снижения экономической активности страховщики, которые отчитались, продемонстрировали рост валовых страховых премий (+4,4%) в первом полугодии. В целом объем страховых премий за отчетный период составил 21 млрд грн. В целом же размер собранных страховых премий в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уменьшился. Причиной этого стал добровольный выход с рынка за указанный период 20 страховщиков.

Что касается кредитных союзов, то они оказались наиболее уязвимыми к карантину среди других небанковских учреждений.

В марте 2020 года кредитные союзы были отнесены к учреждениям, офисам которых на определенный период было запрещено принимать клиентов. На законодательном уровне было введено ограничение по начислению штрафов и пени за просрочку возврата кредитов. Это, в свою очередь, привело к ухудшению качества кредитного портфеля, поскольку традиционно кредиты этих финучреждений обеспечиваются только поручительством. В первом полугодии наблюдалось общее снижение финансовой активности лиц старшего возраста, количество которых среди членов кредитных союзов весьма значительно.

Фото: Страховые компании меньше всего пострадали от коронакризиса

Всего Национальному банку подали отчетность 224 кредитных союза из 327. Объем предоставленных кредитов в первом полугодии уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В то же время объем привлеченных депозитов в этот период увеличился на 12%

Что касается финансовых компаний и ломбардов, то рынок предоставления займов финансовыми компаниями, в последние годы бурно рос на 50 и более процентов в год, однако в первом полугодии 2020 года продемонстрировал снижение объемов показателей деятельности. Объем предоставленных кредитов в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20%.

У лизинговых компаний и ломбардов объем оказанных услуг в первом полугодии 2020 года по сравнению со вторым полугодием прошлого года упал более чем на 20%. 