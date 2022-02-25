Коронакризис ударил по ломбардам и кредитным союзам

13:28 02 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным о небанковском рынке, меньше всего во время коронакризиса пострадали страховые компании. В большей степени кризис отобразился на работе ломбардов и кредитных союзов. Такую информацию предоставила пресс-служба Национального банка Украины.

Результаты представленной отчетности свидетельствуют, что коронакризис оказал умеренное влияние на деятельность страховщиков, однако более существенно сказался на объемах кредитования другими небанковскими финансовыми учреждениями.

Относительно страхового рынка, то в условиях карантинных мероприятий и снижения экономической активности страховщики, которые отчитались, продемонстрировали рост валовых страховых премий (+4,4%) в первом полугодии. В целом объем страховых премий за отчетный период составил 21 млрд грн. В целом же размер собранных страховых премий в первом полугодии 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уменьшился. Причиной этого стал добровольный выход с рынка за указанный период 20 страховщиков.

Что касается кредитных союзов, то они оказались наиболее уязвимыми к карантину среди других небанковских учреждений.

В марте 2020 года кредитные союзы были отнесены к учреждениям, офисам которых на определенный период было запрещено принимать клиентов. На законодательном уровне было введено ограничение по начислению штрафов и пени за просрочку возврата кредитов. Это, в свою очередь, привело к ухудшению качества кредитного портфеля, поскольку традиционно кредиты этих финучреждений обеспечиваются только поручительством. В первом полугодии наблюдалось общее снижение финансовой активности лиц старшего возраста, количество которых среди членов кредитных союзов весьма значительно.

Всего Национальному банку подали отчетность 224 кредитных союза из 327. Объем предоставленных кредитов в первом полугодии уменьшился на 9% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В то же время объем привлеченных депозитов в этот период увеличился на 12%

Что касается финансовых компаний и ломбардов, то рынок предоставления займов финансовыми компаниями, в последние годы бурно рос на 50 и более процентов в год, однако в первом полугодии 2020 года продемонстрировал снижение объемов показателей деятельности. Объем предоставленных кредитов в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20%.

У лизинговых компаний и ломбардов объем оказанных услуг в первом полугодии 2020 года по сравнению со вторым полугодием прошлого года упал более чем на 20%.