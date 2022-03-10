Контроль банковских счетов – примут ли законопроект?

Украинцы с нетерпением ждут нововведений в Налоговом кодексе, а также новый законопроект о контроле банковских счетов. С одной стороны - это позволит вывести теневой бизнес, с другой – полный контроль движения финансов.

На данный момент в Верховной раде Украины зарегистрировано два законопроекта, которые позволяют Государственной налоговой службе осуществлять контроль за банковскими счетами украинцев. При этом украинские эксперты говорят об очевидных недостатках данных инициатив, ведь тогда налоговой службе злоупотреблять своим положением станет проще.

Так, первый законопроект в стены Рады подал сам Кабинет министров. Документ вносит ряд изменений в действующий Налоговый кодекс Украины.

Указывается, что в случае голосования за законопроект, налоговики смогут при соответствующем разрешении со стороны суда проверять банковские счета украинцев. Эксперты говорят, что в целом такие разрешения не будут касаться законопослушных граждан, однако даже здесь нельзя быть уверенными в том, что злоупотреблений со стороны налоговой не будет.

Второй законопроект внесла президентская фракция. Он несколько отличается, ведь депутаты считают, что доступ к банковской тайне через суд препятствует процедуре уплаты налогов со стороны должников.

Напомним, что в течение четырех месяцев украинское правительство вывело из тени от 15 до 20 процентов налога на добавленную стоимость (НДС). В Министерстве финансов не указали точный показатель теневой экономики, но уточнили, что примерно цифра составляет около 50-70 процентов.