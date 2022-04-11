Контрабанда в Украине теперь карается от 3 до 11 лет лишения свободы – новый законопроект

За контрабанду в Украине начнут давать срок. Владимир Зеленский предложил законопроект о криминализации контрабанды. Во вторник, 13 июля законопроект №5420 был подписан Верховной Радой. «За» принятие закона проголосовало 255 парламентеров.

Национальная полиция прошлого года ежедневно раскрывала 60 преступлений, связанных с наркотиками. Документ предлагает установить уголовную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров и предусмотреть ее жесткую ответственность.

В частности, за такую контрабанду предлагается установить штраф в 340-680 тысяч грн или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет для правонарушений, где общая стоимость предметов контрабанды составляет от 56,75 тыс. грн до 454 тыс. грн.

Если подакцизную контрабанду в значительных объемах осуществляет ранее судимая лицо, группа лиц по предварительному сговору или чиновник с использованием служебного положения, штраф возрастает до 1,27-2,04 млн грн или применяется лишение свободы на срок 6-11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Такое же наказание предлагается и для контрабанды подакцизных товаров в крупных размерах, которыми законопроект определяет товары на сумму дороже 454 тыс. грн.

Также законом предлагается ввести уголовную ответственность за недостоверное декларирование товаров.