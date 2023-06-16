16:24 26 мая Киев, Украина

В июне 2023 года часть пенсионеров в Украине смогут получить доплаты к пенсиям. Минимальный размер надбавки составит 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.

Об этом отметила директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. Она рассказала, кого коснутся изменения и ожидать ли еще дополнительных перерасчетов.



Кому пересчитают пенсии в июне



В июне 2023 года украинские работающие пенсионеры будут получать повышенные выплаты, которые начали им перечислять с 1 апреля. Это те пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного пересчета отработали 24 месяца, или у кого от предварительного пересчета или назначения пенсии прошло не менее два года Есть также те пенсионеры, которые провели перерасчет два года подряд, проработали несколько месяцев и уволились, то им также осуществят перерасчет, но учтут те два-три месяца, которые у них есть после последнего назначения или пересчета.



Что касается коэффициента, то размер пенсии зависит от двух составляющих: страхового стажа и заработной платы. Размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным, это может быть и 100, и 1000, и 1200 гривен. То есть все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года.



Последний этап повышения в 2023 году запланирован на 1 июля, добавила Елена Охрименко.



Минимальный и максимальный размер пенсий