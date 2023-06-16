Кому пересчитают пенсии в июне?

16:24 26 мая Киев, Украина

В июне 2023 года часть пенсионеров в Украине смогут получить доплаты к пенсиям. Минимальный размер надбавки составит 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.
 
Об этом отметила директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко. Она рассказала, кого коснутся изменения и ожидать ли еще дополнительных перерасчетов.

Кому пересчитают пенсии в июне

В июне 2023 года украинские работающие пенсионеры будут получать повышенные выплаты, которые начали им перечислять с 1 апреля. Это те пенсионеры, которые после назначения пенсии или предварительного пересчета отработали 24 месяца, или у кого от предварительного пересчета или назначения пенсии прошло не менее два года Есть также те пенсионеры, которые провели перерасчет два года подряд, проработали несколько месяцев и уволились, то им также осуществят перерасчет, но учтут те два-три месяца, которые у них есть после последнего назначения или пересчета.

Что касается коэффициента, то размер пенсии зависит от двух составляющих: страхового стажа и заработной платы. Размер повышения пенсий после перерасчета каждого пенсионера будет индивидуальным, это может быть и 100, и 1000, и 1200 гривен. То есть все зависит от того, какие показатели человек имел, работая два последних года на работе. Кроме того, учитывается и заработная плата, начиная с 1 июля 2000 года.

Последний этап повышения в 2023 году запланирован на 1 июля, добавила Елена Охрименко.

Минимальный и максимальный размер пенсий
"У каждого пенсионера свои доплаты. Если человек имеет страховой стаж, к примеру, женщина более 30 лет, а мужчина — более 35 лет, у них есть доплата за сверхурочный стаж. Прибавки к пенсиям также имеют инвалиды войны, участники боевых действий, пенсионеры, которые имеют особые заслуги Минимальную пенсию сегодня начисляют для тех, кто имеет низкий стаж, то есть менее 20-25 лет Такая пенсия составляет один прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность - 2 093 гривен Если мы говорим о максимальном размере пенсии, то она составляет 10 размеров прожиточного минимума - 20 930 гривен", - сказала Охрименко.