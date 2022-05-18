Кому из украинцев надо платить налог с материальной помощи?

В Украине объявили о одноразовой материальной помощи для предпринимателей и нанятых работников. Однако аналитики отмечают, что при выплате 8 000 гривен некоторым украинцам придется уплатить с этой суммы налог. Наши журналисты разбирались в ситуации.

«Если эту материальную помощь будут получать наемные сотрудники, то они являются физическими лицами. Соответственно, их доходы, а эта материальная помощь, скорее всего, будет отнесена к доходам, облагается подоходным налогом, размер которого на сегодня составляет 18%. Кроме того, я могу предположить, что на эту сумму может начисляться еще и военный сбор. Это зависит от того, по какому классификатору пустят эту помощь, то есть будет ли считаться эта помощь безвозвратной, или это будет дополнительный доход. Я также не исключаю, что эту сумму надо будет включить в строку декларации о доходах за 2020 год, если по этой сумме чиновники не примут отдельное решение по налогообложению относительно этой суммы для физлиц», – сказал аналитик Алексей Кущ.

Кущ также отметил, что какие-то группы физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) не будут, скорее всего, платить налоги с суммы 8 тыс. грн.