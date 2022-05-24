Компенсация за карантин – выплаты стартуют 21 декабря

Денис Шмыгаль рассказал о компенсациях бизнесменам от государства. Согласно законопроекту выплаты стартуют сегодня, 21 декабря. Согласно постановлению, 8 000 гривен получат определённые группы частных предпринимателей.
Подать заявки для получения выплаты единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу можно до 31 декабря.
Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ежедневно поступает по 40-50 тысяч заявок от ФОПов.
В Украине ввели три программы выплат бизнесу, пострадавшему из-за карантина. Одной из программ является выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.
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