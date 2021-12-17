Коммунальщики и бизнес могут экономить до 70% на электроэнергии без затрат

Аномальный рост цен на энергоносители в Украине (электроэнергии на 26,5%, природного газа на 47%) болезненно ударил по производителям, малому и среднему бизнесу. Большинство предпринимателей были вынуждены свернуть программы модернизации, чтобы перенаправить средства на оплату коммунальных счетов. А цена электричества и газа заложилась в себестоимости продукции, что, во-первых, негативно повлияло на ее конкурентоспособность, во-вторых, стало еще и дополнительной нагрузкой на ослабленную платежеспособность внутреннего рынка.
Эта тема стала основной в рамках очередного заседания украинско-литовского, литовско-украинского деловых советов. Участие в нем приняло более 160 представителей бизнеса, ассоциаций, объединенных территориальных общин, послы Украины в Литве и Литвы в Украине, глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.
Суть концепции состоит в том, что энергоэффективные мероприятия в зданиях бюджетных учреждений (школ, больниц и т.п.), предприятий внедряются частными инвесторами – энергосервисными компаниями (ЭСКО), а оплата их услуг осуществляется исключительно за счет экономии.
Следовательно, при нулевых стартовых инвестициях бюджетное учреждение или производство уменьшает свои расходы, при этом по завершению контракта с ЭСКО-компанией (обычно это 3-5 лет) получает все оборудование в собственность и продолжает зарабатывать на экономии расходов еще не менее 10 лет. В зависимости от проекта и размера выполненных работ таковая может составлять от 30 до 70%.
Литва внедряет этот механизм с 2014 года, Украина – с 2016. Различаются только масштабы.
Как сообщил Валерий Безус, Госэнергоэффективность работает над принятием необходимых подзаконных актов, что гарантирует частным инвесторам максимальную защищенность их капиталовложений.
Украинское законодательство уже хорошо защищает механизм ЭСКО. Как сообщил глава Украинской ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит, в Украине за это время внедрено более 550 проектов, из них – ни одного дефолтного.
По его данным, энергосервисный инструментарий в Украине внедряют преимущественно представители малого и среднего бизнеса. При этом 5 самых успешных компаний покрывают 70% рынка.
В настоящее время инструментом ЭСКО в Украине пользуются не только отдельные предприятия, но и целые города.
Глава Украинской ассоциации энергосервисных компаний рассказал, что 8 отечественных городов с помощью аудиторов проектируют замену уличного освещения. Такой опыт ранее приобрела Литва и уже показала вполне конкретные цифры бюджетной экономии.
В частности, мэрия Таурагского района Литвы, где проживает 40 тыс. жителей, за неполный 2021 сэкономила 2,5 млн. евро на ЭСКО-инструментарии – речь идет об уличном освещении, тепломодернизации бюджетных учреждений и т.д.
Деловой союз предложил Госэнергоэффективности разработать программу адаптации опыта литовских городов и районов по внедрению энергоэффективных технологий, экономии средств и снижению СО2 выбросов.
Участники обсудили и основные барьеры масштабирования проектов ЭСКО. В Украине главная преграда – дорогие кредиты под 10-15%, выдаваемые в среднем сроком на 3 года.
Свою помощь окажет и Литва. Заключено соглашение между Союзом промышленников и предпринимателей и Конфедерацией промышленников Литвы о сотрудничестве по поддержке деятельности ЭСКО-компаний.
Эта тема стала основной в рамках очередного заседания украинско-литовского, литовско-украинского деловых советов. Участие в нем приняло более 160 представителей бизнеса, ассоциаций, объединенных территориальных общин, послы Украины в Литве и Литвы в Украине, глава Госэнергоэффективности Валерий Безус.
Суть концепции состоит в том, что энергоэффективные мероприятия в зданиях бюджетных учреждений (школ, больниц и т.п.), предприятий внедряются частными инвесторами – энергосервисными компаниями (ЭСКО), а оплата их услуг осуществляется исключительно за счет экономии.
Следовательно, при нулевых стартовых инвестициях бюджетное учреждение или производство уменьшает свои расходы, при этом по завершению контракта с ЭСКО-компанией (обычно это 3-5 лет) получает все оборудование в собственность и продолжает зарабатывать на экономии расходов еще не менее 10 лет. В зависимости от проекта и размера выполненных работ таковая может составлять от 30 до 70%.
Литва внедряет этот механизм с 2014 года, Украина – с 2016. Различаются только масштабы.
Как сообщил Валерий Безус, Госэнергоэффективность работает над принятием необходимых подзаконных актов, что гарантирует частным инвесторам максимальную защищенность их капиталовложений.
Украинское законодательство уже хорошо защищает механизм ЭСКО. Как сообщил глава Украинской ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит, в Украине за это время внедрено более 550 проектов, из них – ни одного дефолтного.
По его данным, энергосервисный инструментарий в Украине внедряют преимущественно представители малого и среднего бизнеса. При этом 5 самых успешных компаний покрывают 70% рынка.
В настоящее время инструментом ЭСКО в Украине пользуются не только отдельные предприятия, но и целые города.
Глава Украинской ассоциации энергосервисных компаний рассказал, что 8 отечественных городов с помощью аудиторов проектируют замену уличного освещения. Такой опыт ранее приобрела Литва и уже показала вполне конкретные цифры бюджетной экономии.
В частности, мэрия Таурагского района Литвы, где проживает 40 тыс. жителей, за неполный 2021 сэкономила 2,5 млн. евро на ЭСКО-инструментарии – речь идет об уличном освещении, тепломодернизации бюджетных учреждений и т.д.
Деловой союз предложил Госэнергоэффективности разработать программу адаптации опыта литовских городов и районов по внедрению энергоэффективных технологий, экономии средств и снижению СО2 выбросов.
Участники обсудили и основные барьеры масштабирования проектов ЭСКО. В Украине главная преграда – дорогие кредиты под 10-15%, выдаваемые в среднем сроком на 3 года.
Свою помощь окажет и Литва. Заключено соглашение между Союзом промышленников и предпринимателей и Конфедерацией промышленников Литвы о сотрудничестве по поддержке деятельности ЭСКО-компаний.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии