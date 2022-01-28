Коммунальные услуги в Украине выросли на 26% за год

Государственная служба статистики рассказала о том, что украинцы переживают значительное повышение цен во всех сферах жизни. В частности, это касается расценок на коммунальные услуги. Только за апрель стоимость ЖКХ увеличилась на 0,4%. В целом же за год, украинцы ощутили рост цен на содержание жилья на 26,5%.

По данным Госстата, тарифы на содержание и ремонт дома выросли за год на 5,6%, водоснабжение — 11,5%, канализацию — 18,7%, электричество — 36,6%, природный газ — 89,9%, горячую воду и отопление — 14,8%.

С 1 мая в Украине меняются цены на газ для населения. В последние месяцы действовала единая цена — 6,99 гривен за куб, но с мая поставщики обновили ценники. Ценник на электричество для населения остается на уровне 1,68 гривен за киловатт.

Также сообщалось, что Совет национальной безопасности Украины планирует рассмотреть вопросы, связанные с ухудшением экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.