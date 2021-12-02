Коммунальная субсидия: от 131,8 грн до 472 грн

07:37 13 Июль Киев, Украина

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставили для 2 миллионов 891 тысячи граждан Украины. При этом средний уровень субвенции составляет 267,78 гривен. В Министерстве социальной политики уточнили, что размер пособия в июне особо не отличается от майского показателя — 267,78 гривен в июне и 269,83 гривен в мае. Максимальный уровень субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг был зафиксирован в столице Украины — 472 гривны, а минимальный — в Закарпатской области — 131,8 гривен.

Напомним, что в украинском правительстве заговорили о выплатах жилищных субсидий исключительно наличными средствами. Об этом свидетельствуют положения программы деятельности правительства. Окончательный вариант программы еще не утвердили, сейчас он находится лишь на рассмотрении парламента.

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому социальные выплаты, в частности гранты и пенсии, будут взиматься с украинцев через суд. Государственная помощь будет взиматься с граждан, которые скрывают свое реальное финансовое положение и отказываются возвращать деньги в страну.