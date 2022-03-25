«Коммуналка» для украинцев накручена - экономист

Украинцы переплачивают за коммунальные услуги - такое предположение вынес экономист Владимир Соболев. По мнению эксперта, большинство услуг выставляются населению по увеличенным расценкам. Подробности выводов аналитика узнавали наши журналисты.

"У нас примерно половина экономики в тени. Поэтому, возможно, что коррупционная составляющая в тарифе может доходить до половины. Но важно не то, какие они по размеру, а что с ними происходит. Тарифы - это всего лишь инструмент", - пояснил он.

Ни один из местных олигархов ЖКХ не наказали, говорит Соболев.

"Лет 20 назад в Болгарии был судебный процесс, когда посадили руководителя теплосетей Софии. Он делал то же самое, что и наши. Схемы одинаковы. Местная власть должна согласовывать тарифы с регуляторным органом - специальной комиссией по тарифам. Но этот государственный орган вместо контроля идет у них на поводу. Когда граждане возмущаются по тарифам, им говорят: такие цены нам установили в Киеве. А там в свою очередь кивают на местные власти ", - пояснил эксперт.

Сегодня доля коммуналки в структуре доходов украинцев зашкаливает.