Комитет соцполитики предлагает ввести новый вид пенсий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подал в Верховную Раду законопроект по внедрению в Украине нового вида пенсий. В основе проекта – введение пенсий для тех украинцев, которые награждены почетной грамотой ВР или грамотой Верховной Рады Украины.

"Народные депутаты согласились с предложенной инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной рады, однако, при этом выразили различные мнения по поводу того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть его на пленарном заседании", - указано в сообщении.

Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему. По словам Лазебной, разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти, и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.