Комитет соцполитики предлагает ввести новый вид пенсий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подал в Верховную Раду законопроект по внедрению в Украине нового вида пенсий. В основе проекта – введение пенсий для тех украинцев, которые награждены почетной грамотой ВР или грамотой Верховной Рады Украины.
Члены комитета также высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела. Сейчас он отсутствует.
Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен. Для этого министерство разработало специальную систему. По словам Лазебной, разработанная министерством система предусматривает, что дефицит Пенсионного фонда не будет расти, и это позволит увеличить размер пенсий в 1,5-3 раза.
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