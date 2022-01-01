Комиссия по азартным играм выдала лицензий на 420 млн грн

Игорный бизнес в стране продолжает пополнять государственный бюджет. Комиссия по азартным играм и лотереям выдала еще две лицензии на игорный бизнес общей стоимостью почти 100 млн гривен.

Так, компания «Биллионаре казино компани» оплатила соответствующее разрешение за 72 миллиона гривен. Заведение разместят в гостинице «Интерконтиненталь — Киев». Еще 23 миллиона 400 тысяч гривен заплатила за онлайн-казино компания «Фавбет». В общем, Комиссия уже выдала лицензий почти на 420 млн гривен.

Их покупатели имеют право вести игорный бизнес в течение пяти лет. Напомним, что закон о легализации игорного бизнеса в Украине начал действовать 11 августа 2020.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей активно работает и выдает лицензии и разрешения отелям в Украине. Речь идет о размещении казино на их площадях. В столице 4 гостиницы уже имеют такие разрешения, при этом еще двум отказали, поскольку помещение не соответствовало требованиям, прописанным в законодательстве.