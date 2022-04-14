Колумбия готова поставлять странам Запада энергоносители взамен российских

Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом в интервью американской телекомпании CNN заявил президент Колумбии Иван Дуке.
Дуке перечислил три области, в которых Богота готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, уголь и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород.
Колумбия, обладающая одними из крупнейших запасов угля в мире, увеличит его поставки в Германию, заявил колумбийский лидер, который недавно провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о словах Байдена про геноцид в Украине, президент Колумбии поддержал мнение американского президента: «То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это безумие должно прекратиться», — сказал Дуке.
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о словах Байдена про геноцид в Украине, президент Колумбии поддержал мнение американского президента: «То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это безумие должно прекратиться», — сказал Дуке.
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