Колумбия готова поставлять странам Запада энергоносители взамен российских

09:18 14 апреля Киев, Украина

Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. Об этом в интервью американской телекомпании CNN заявил президент Колумбии Иван Дуке.

«Страны Северной Америки и Европы знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да», — сказал Дуке.

Дуке перечислил три области, в которых Богота готова увеличить производство: традиционная добыча нефти и газа, уголь и возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород.

«Сегодня Колумбия может немедленно увеличить добычу угля (…). Мы обладаем одним из самых больших запасов угля в мире, и мы не используем его для производства энергии», — заявил Дуке.

Колумбия, обладающая одними из крупнейших запасов угля в мире, увеличит его поставки в Германию, заявил колумбийский лидер, который недавно провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о словах Байдена про геноцид в Украине, президент Колумбии поддержал мнение американского президента: «То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это безумие должно прекратиться», — сказал Дуке.