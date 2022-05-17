Коломойский начал производить биткоин вместо стали

В июле деятельность завода была остановлена. Это объяснялось понижением спроса на продукцию в США. Однако несмотря на сокращение рабочего штата и увольнения, многие работники были уверены, что к Новому году предприятие снова нарастет мощности и начнет запускать печи. Однако теперь работники завода понимают, что предприятие закрывают.

Вместо железа — биткоины: американский завод по производству сплава железа и кремния для черной металлургии CC Metals & Alloys (CCMA), принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову, теперь генерирует криптовалюту.

“Большинство людей, уволенных в июле, даже не искали работу, потому что предполагали, что скоро вернутся на завод”, — сказал один из рабочих на условиях анонимности.

Следует отметить, что сейчас единственное, что производится на обширных территориях CCMA — это операция по добыче биткойнов, говорят сотрудники. Завод буквально завален компьютерами, производящими криптовалюту.

Напомним, что биткоин уже начал постепенно заменять доллар в качестве инструмента платежа и сбережения, так как последний теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Такое мнение высказал глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что олигарху Игорю Коломойскому не удалось оспорить право Сбербанка взыскать с России один миллиард 300 000 000 гривен. Верховный суд Украины вернул жалобу компании «ИКБ-Инвест» на постановление Киевского апелляционного суда. Постановление удовлетворило заявление «Сбербанка» и предоставило разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража.