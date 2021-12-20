Количество денежных переводов среди населения уменьшилось, - НБУ

13:36 10 Июль Киев, Украина

По данным НБУ, объем частных денежных переводов в Украину в мае сократился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом по сравнению с апрелем 2020 этот показатель уменьшился на 2,5%, а по сравнению с мартом - на 13%. Объем переводов за 5 месяцев – 4, 54 млрд дол, что на 2,1% меньше, чем за январь-май 2019 года.

"Переводы могут осуществляться как по официальным каналам - через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальным - путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому", - замечает Нацбанк.

Напомним, в конце апреля НБУ ухудшил прогноз денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с 12,7 млрд дол до 10, 1 млрд дол. Среди факторов для такого ожидания Нацбанк называл снижение количества мигрантов (-0,6 млрд дол), замедление экономики Польши (-0, 5 млрд грн), замедление экономик других стран (-1, 5 млрд дол).

По оценкам НБУ, объем переводов из-за границы в Украину в 2019 году составил 12 млрд дол, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Всемирный банк приводил оценку, украинские трудовые мигранты в 2019 году переслали на родину около 16 млрд дол. Это был самый высокий показатель среди стран Европы и Центральной Азии.