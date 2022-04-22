Ключевые правила налогообложения недвижимого имущества в 2021 году

14:12 22 июля Киев, Украина

В этом году физлица платят налог за 2020 год исходя из размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 года.

Налог платится за каждый квадратный метр для квартир площадью свыше 60 кв. метров и домов свыше 120 кв. метров. А также для разных типов объектов жилой недвижимости в свыше 180 кв. метров.