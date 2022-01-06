Клименко пообещал повысить зарплаты полицейским уже с конца января

С конца января текущего года часть стражей правопорядка будет получать повышенную зарплату, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Кабмин, по словам Клименко, уже выделил необходимые средства. В то же время повышение оплаты труда не касается руководителей Нацполиции, структурных и территориальных подразделений.
Накануне заявления главы Нацполиции часть правоохранителей потребовала отставки главы МВД Дениса Монастырского и рассказали, что в прошлом году не получили 13 зарплату, как это происходило всегда. По словам Клименко, случилось это из-за нехватки денег в бюджете.
В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Кабмин, по словам Клименко, уже выделил необходимые средства. В то же время повышение оплаты труда не касается руководителей Нацполиции, структурных и территориальных подразделений.
Накануне заявления главы Нацполиции часть правоохранителей потребовала отставки главы МВД Дениса Монастырского и рассказали, что в прошлом году не получили 13 зарплату, как это происходило всегда. По словам Клименко, случилось это из-за нехватки денег в бюджете.
В конце прошлого года на сайте интернет-представительства президента Украины зарегистрировали петицию по повышению зарплаты работникам Нацполиции. Обращение поддержали более 26 тысяч человек из 25 тысяч необходимых.
Также в одобренном бюджете на 2022 год предусмотрели, что по итогам первого квартала года в случае если поступления акцизного налога будут превышать предусмотренный уровень, то правительство должно инициировать законодательные изменения, чтобы направить дополнительные средства на зарплаты правоохранителям.
О плохих условиях труда правоохранителей в Украине было известно и раньше. К примеру, исследование, проведенное в 2020 году совместно Харьковской правозащитной группой и Харьковским институтом социальных исследований, свидетельствует, что полицейские работают сверхурочно и получают зарплаты, которых не всегда хватает для покупки необходимых вещей, а иногда и еды.
Также в одобренном бюджете на 2022 год предусмотрели, что по итогам первого квартала года в случае если поступления акцизного налога будут превышать предусмотренный уровень, то правительство должно инициировать законодательные изменения, чтобы направить дополнительные средства на зарплаты правоохранителям.
О плохих условиях труда правоохранителей в Украине было известно и раньше. К примеру, исследование, проведенное в 2020 году совместно Харьковской правозащитной группой и Харьковским институтом социальных исследований, свидетельствует, что полицейские работают сверхурочно и получают зарплаты, которых не всегда хватает для покупки необходимых вещей, а иногда и еды.
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