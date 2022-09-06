Китайские энергетические гиганты начали продавать газ Европе

18:20 06 сентября Киев, Украина

Государственные компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinopec и PetroChina продают свои газовые излишки, которые сформировались в результате замедления китайской экономики на фоне локдаунов и опасений глобальной рецессии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с ходом переговоров и конкретными сделками.

Агентство утверждает, что компании перепродают газ австралийских и американских СПГ-проектов; несколько партий были проданы в Европу, которая в настоящий момент страдает от энергетического кризиса на фоне сокращения поставок газа из россии.



Излишки на внутреннем рынке скопились в результате суровых локдаунов, которые приводили к остановке целых городов и предприятий. По оценкам агентства, внутреннее потребление газа в 2022 году упало на 20%, что позволило высвободить эти мощности для перепродажи в третьи страны. Из-за сокращения поставок газа из россии в Европу мировой рынок газа находится под рекордным давлением. Рост спроса европейских потребителей отразился и на азиатских рынках, которые не привыкли конкурировать за СПГ с Европой, где цены на газ достигли рекордных значений.



Снижение внутреннего потребления со стороны Китая должно немного «расслабить» мировые рынки и помочь потребителям удовлетворить спрос по приемлемым ценам, отмечает агентство. При этом китайские компании, вероятно, просто стараются заработать на разогретом газовом рынке и повышенном спросе на СПГ, так как российская сторона утверждает, что увеличила поступление газа в Китай до многомесячных максимумов. Речь идет о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири». «Газпром» никогда не раскрывал цену поставок, опасаясь критики, однако с учетом приверженности российской компании к долгосрочным контрактам цена будет в разы ниже рыночных значений. Таким образом, Китай может просто заменять дорогой СПГ из Австралии и США дешевым российским газом.