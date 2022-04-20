Китайская платёжная система UnionPay отказалась сотрудничать со Сбербанком

Американское информационное издание Bloomberg со ссылкой на внутреннего информатора сообщила, что платёжный сервис UnionPay не будет сотрудничать со Сбербанком.
Изначально предполагалось, что Сбербанк согласовал выпуск карт, которые будут поддерживать работу китайского сервиса оплаты UnionPay, однако китайская компания отказалась предоставлять Сбербанку доступ к своему сервису из-за боязни санкций.
Ожидается, что в скором времени пресс-служба китайской компании UnionPay намеревается публично объявить о заморозке программы по сотрудничеству со Сбербанком.
Изначально предполагалось, что Сбербанк согласовал выпуск карт, которые будут поддерживать работу китайского сервиса оплаты UnionPay, однако китайская компания отказалась предоставлять Сбербанку доступ к своему сервису из-за боязни санкций.
Ожидается, что в скором времени пресс-служба китайской компании UnionPay намеревается публично объявить о заморозке программы по сотрудничеству со Сбербанком.
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