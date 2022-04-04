Китай потребовал новых скидок на российский газ

Разворот российского энергетического экспорта на восток в условиях санкций и бойкота крупнейших западных покупателей оборачивается денежными потерями для добывающих компаний и государственного бюджета.
Уже качающая в Китай наиболее дешевый трубопроводный газ, Россия обсуждает крупные скидки еще и на партии сжиженного природного газа (СПГ), от которого отказываются трейдеры на ключевых рынках.
Китайские госкомпании, включая Sinopec and PetroChina, ведут переговоры о покупке в РФ спотовых партий российского сжиженного газа при условии, что им будет предоставлен глубокий дисконт к рыночным ценам, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, российский газ продается со скидкой более 10% к котировкам на севере Азии, которые, в свою очередь, примерно на 10% ниже спотовых цен в ЕС (на конец марта — 30,3 доллара за млн БТЕ против 34,07 доллара, по данным Platts).
Несколько партий, по словам источников Bloomberg, уже поступили китайским импортерам, которые стремятся проводить сделки тихо, не привлекая внимания рынка и используя «компании-прокладки», принимающие газ от российских поставщиков.
Впрочем, даже такая схема создает проблемы из-за нежелания банков открывать аккредитивы под российское сырье. Как утверждают источники Bloomberg, получить банковские гарантии под российский СПГ могут лишь крупнейшие госкомпании КНР, уже имеющие одобренные кредитные линии от банков.
Скидки на энергоносители для Китая становятся нормой для Москвы, которая надеется на помощь Пекина в условиях западных санкций, доведенных до уровня экономической блокады.
Уже качающая в Китай наиболее дешевый трубопроводный газ, Россия обсуждает крупные скидки еще и на партии сжиженного природного газа (СПГ), от которого отказываются трейдеры на ключевых рынках.
Китайские госкомпании, включая Sinopec and PetroChina, ведут переговоры о покупке в РФ спотовых партий российского сжиженного газа при условии, что им будет предоставлен глубокий дисконт к рыночным ценам, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, российский газ продается со скидкой более 10% к котировкам на севере Азии, которые, в свою очередь, примерно на 10% ниже спотовых цен в ЕС (на конец марта — 30,3 доллара за млн БТЕ против 34,07 доллара, по данным Platts).
Несколько партий, по словам источников Bloomberg, уже поступили китайским импортерам, которые стремятся проводить сделки тихо, не привлекая внимания рынка и используя «компании-прокладки», принимающие газ от российских поставщиков.
Впрочем, даже такая схема создает проблемы из-за нежелания банков открывать аккредитивы под российское сырье. Как утверждают источники Bloomberg, получить банковские гарантии под российский СПГ могут лишь крупнейшие госкомпании КНР, уже имеющие одобренные кредитные линии от банков.
Скидки на энергоносители для Китая становятся нормой для Москвы, которая надеется на помощь Пекина в условиях западных санкций, доведенных до уровня экономической блокады.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии