Кирилл Шевченко о главных угрозах для украинской экономики

Вместе с главным банкиром страны наши журналисты разбирались в основных экономических проблемах страны. Среди них Кирилл Шевченко называет: вероятность не получения транша от МВФ и падение ВВП.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает, что увеличение минимальной зарплаты ускорит инфляцию, но на рост цен будут влиять еще несколько факторов. Также руководитель НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке и дал прогноз падения ВВП.

Самая большая угроза для финансовой системы: 1) обострение пандемии, ведь от этого будет зависеть сохранение адаптивного карантина или введения жесткого локдауна. 2) потенциальные судебные решения КСУ по законам о банках и систему гарантирования вкладов физлиц. «Это значительный риск с учетом того, что наша судебная система может удивлять, а решения по этим производствам могут оказать негативное влияние на работу сектора».

Увеличение минимальной зарплаты немного ускорит инфляцию, но это влияние не будет критичным. Важно учитывать и другие факторы - цены на энергоносители, сырьевую продукцию, ожидания урожая. Нацбанк в 2021 году ожидает инфляцию на уровне 5%, а правительство - 7,3%. НБУ считает, что экономика к концу года упадет на 6%, а «уровень инфляции почти не изменился в годовом измерении».

НБУ может повысить учетную ставку, если «экономика заработает, восстановился потребительский спрос и у бизнеса есть определенные инфляционные ожидания». Также регулятор может и снизить ставку, если «коронакризис будет оказывать существенное влияние на экономику и темпы экономического роста ощутимо снизятся». Ставка будет пересмотрена до конца октября.

Проект госбюджета-2021 утверждается с МВФ, в частности статьи о доходах, размер дефицита и его финансирования. НБУ считает, что дефицит бюджета нужно снизить до 2-3% ВВП, но «в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно». Регулятор недоволен больше 500 млрд гривен внутренних заимствований в бюджете-2021. «Это колоссальный объем, который может привести к эффекту вытеснения и в результате кредитования замедлиться, а процентные ставки - вырастут». Сейчас Нацбанк дискутирует вопрос с Минфином.