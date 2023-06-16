Киев выделяет дополнительные 750 млн гривен на ремонт укрытий

19:53 08 июня Киев, Украина

Согласно результатам ревизии укрытий Киева выяснилось, что треть не пригодны к использованию, а более сотни – закрыты. В связи с этим городской совет выделил дополнительные 750 миллионов гривен на ремонт укрытий.



Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.



До этого на капитальные ремонты укрытий в 2023 году планировали направить 350 миллионов гривен.



Районным администрациям выделили дополнительно 500 миллионов гривен, еще 50 миллионов были направлены Департаменту ЖКХ. Кроме того, 200 миллионов гривен на ремонт укрытий передадут Департаменту здравоохранения.



Больше всего средств выделили Соломенскому, Деснянскому и Днепровскому районам – 65,5 миллионов, 61,8 миллионов и 60,3 миллионов гривен

соответственно.

Следовательно, общая сумма, выделенная на ремонт укрытий в 2023 году, выросла до 1,1 миллиарда гривен.