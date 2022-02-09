Киев: на Троещине построят школу за полмиллиарда гривен

На Троещине хотят построить школу за более чем 500 миллионов гривен. Соответствующий тендер на Prozorro объявила КП «Жилинвестстрой-УКС».
/>Школа разместится на улице Лисковской, что на территории жилого массива Выгуровщина-Троещина. Здание будет рассчитано на 1440 учеников.
Школу построят на участке 2,89 гектара. Ожидаемая стоимость строительства – более полумиллиарда гривен, а именно 516 миллионов 316 тысяч гривен.
Сначала подрядчик возведет фундамент, стены и колонны, уложит перекрытие и кровлю и утеплит фасады. Дальше начнутся работы внутри помещения. Там хотят сделать подвесные потолки, положить кафель и линолеум, выкрасить и облицовывать плиткой стены, провести сети связи, установить освещение, систему пожарной и охранной сигнализации и кондиционеры.
В учебных классах планируется поставить бактерицидные облучатели. На спортплощадках во дворе положат мягкое резиновое покрытие, а на стадионе – искусственную траву.
Тендерные предложения можно подавать до 9 марта 2022 года. Строительство новой школы ожидается завершить к 30 августа 2023 года.
/>Школа разместится на улице Лисковской, что на территории жилого массива Выгуровщина-Троещина. Здание будет рассчитано на 1440 учеников.
Школу построят на участке 2,89 гектара. Ожидаемая стоимость строительства – более полумиллиарда гривен, а именно 516 миллионов 316 тысяч гривен.
Сначала подрядчик возведет фундамент, стены и колонны, уложит перекрытие и кровлю и утеплит фасады. Дальше начнутся работы внутри помещения. Там хотят сделать подвесные потолки, положить кафель и линолеум, выкрасить и облицовывать плиткой стены, провести сети связи, установить освещение, систему пожарной и охранной сигнализации и кондиционеры.
В учебных классах планируется поставить бактерицидные облучатели. На спортплощадках во дворе положат мягкое резиновое покрытие, а на стадионе – искусственную траву.
Тендерные предложения можно подавать до 9 марта 2022 года. Строительство новой школы ожидается завершить к 30 августа 2023 года.
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