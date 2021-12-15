Каждый украинец должен 2 тысячи долларов

10:11 31 Июль Киев, Украина

Государственный долг Украины вырос в несколько раз. Это же касается и гарантированного долга страны. Суммы исчисляются не только в долларе, но и в гривне.

По состоянию на начало июля сумма долга составила 2269,17 миллиарда гривен и 85,01 миллиарда долларов. По отношению к ВВП долг составил около 57 процентов ВВП.

За прошлый месяц в гривневом значении долг вырос на 59,71 миллиарда гривен (2,7 процента) — до 2 269,17 миллиарда. В долларовом — до 85,01 миллиарда долларов, то есть рост составил 2,89 миллиарда (3,5 процента).

Стоит отметить, что сумма долга выросла из-за того, что в июне украинское государство получило первый транш МВФ. Кроме того, в прошлом месяце страна получила 500 миллионов евро от Евросоюза.

Также известно, что на внутреннем рынке погашения превышали займы.

Долговая нагрузка для украинцев составила примерно 57 процентов от валового продукта, произведенного экономикой за год. Сумма задолженности для каждого украинца на конец месяца составила 54 305 гривен.