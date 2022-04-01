Казахстан усложнил получение Visa и Mastercard для россиян

09:18 01 апреля Киев, Украина





Об этом сообщил казахстанский портал "Капитал".



Отмечается, что Нацбанк выпустил новые рекомендации для коммерческих банков. Они касаются именно выдачи карт Visa и Mastercard жителям России. Соответствующий документ от регулятора появился 29 марта. В нем уточняется работа банков страны с нерезидентами.



Финучреждения напоминают о важности проведения верификации по правилам внутреннего контроля. И только после этого можно говорить об открытии счета физическому лицу.



Да, банк должен провести оценку географического риска. Речь идет о том, что учреждению следует определить, какие последствия может иметь для них сотрудничество с гражданами стран, против которых весь мир ввел санкции. Все эти меры, как говорится в документе, позволят избежать репутационных рисков.



Кроме того, если банки выдают карты Visa и Mastercard нерезидентам страны, то они должны связаться с представителями международных платежных систем. Это необходимо сделать, чтобы оценить вероятность "неблагоприятных рисков в деятельности банков и их минимизации". Национальный банк Казахстана решил несколько усложнить жизнь россиянам, которые после отказа платежных систем Visa Mastercard работать со страной-агрессором бросились открывать карты в соседних странах.Об этом сообщил казахстанский портал "Капитал".Отмечается, что Нацбанк выпустил новые рекомендации для коммерческих банков. Они касаются именно выдачи карт Visa и Mastercard жителям России. Соответствующий документ от регулятора появился 29 марта. В нем уточняется работа банков страны с нерезидентами.Финучреждения напоминают о важности проведения верификации по правилам внутреннего контроля. И только после этого можно говорить об открытии счета физическому лицу.Да, банк должен провести оценку географического риска. Речь идет о том, что учреждению следует определить, какие последствия может иметь для них сотрудничество с гражданами стран, против которых весь мир ввел санкции. Все эти меры, как говорится в документе, позволят избежать репутационных рисков.Кроме того, если банки выдают карты Visa и Mastercard нерезидентам страны, то они должны связаться с представителями международных платежных систем. Это необходимо сделать, чтобы оценить вероятность "неблагоприятных рисков в деятельности банков и их минимизации".

Отметим, что с 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России. В результате в РФ перестали работать карты иностранных банков, а карты российских банков перестали работать за пределами РФ.



С введением санкций в отношении ряда российских банков международные платежные системы Mastercard и Visa ограничили обработку карточных операций и в их казахстанских «дочках».