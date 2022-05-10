Карантин выходного дня увеличил безработицу

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил ситуацию с безработицей в стране. Согласно данным Государственной службы статистики официально безработных украинцев сейчас насчитывается свыше 420 тысяч человек. Цифра увеличилась из-за введения карантина выходного дня, как пояснил чиновник.

По его словам, карантин выходного дня не имел значительного влияния на экономику Украины и в целом ВВП сильно не пострадал. В то же время от таких ограничений пострадала сфера обслуживания и развлечений с большим количеством рабочих мест.

"Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на начало карантина в Украине в марте была 361 тысяча зарегистрированных безработных, а сегодня - 420 тысяч, хотя еще месяц назад было 396 тысяч.