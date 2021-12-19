Капитальные расходы госбюджета профинансированы только на треть

17:22 19 Ноябрь Киев, Украина

В Счетной палате отметили, что только 68% всех запланированных расходов на 2021 год использовано. Более того, затраты на капитальный ремонт, покупку оборудования, строительство и реконструкцию осуществлены всего на 38%.

Руководитель РП отметил, что все оставшиеся суммы, запланированные в счет расходов, должны будут быть использованы в течение полутора месяцев, то есть до конца текущего года. Он также добавил, что такая ситуация лишь усугубляет риски невыполнения плана расходов, а это значит – неэффективное управление бюджетными средствами, что может привести к еще большей задолженности.

В то же время план доходов в государственный бюджет уже перевыполнен на 3,8% или на 28,6 миллиарда гривен, а к концу 2021 еще полтора месяца. Он объяснил, что это произошло, поскольку поступления от НДС выросли, также возросло количество рентных оплат за пользование недрами и увеличилось количество акцизов на ввезенные в Украину товары.







