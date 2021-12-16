Капитальные инвестиции в Украине увеличились почти на 10%

09:31 29 Ноябрь Киев, Украина

По данным Государственной службы статистики, только за третий квартал 2021 г. (с июля по сентябрь) капитальные инвестиции в Украине выросли на 18,7%, если сравнивать их с тем же периодом предыдущего года.

Несмотря на то, что во втором квартале (с апреля по июнь), как отмечают в ведомстве, рост инвестиций был несколько меньше (17,1%), тенденция его по-прежнему наблюдается. При этом именно со второго квартала ситуация на рынке инвестиций начала налаживаться, поскольку в первом (с января по март), наоборот, наблюдался спад капитальных вложений на 9,5%.



По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале капитальные инвестиции в Украине составили 331,67 миллиарда гривен. Если говорить о статистике за период всех девяти месяцев, то по сравнению с 2020 годом рост вложений вырос на 9,7%.







