Канада заморозила российские активы на $123 млн

Согласно обновленному отчету Канадской королевской конной полиции (RCMP), после вторжения рф в Украину Канада заблокировала российские активы на 123 миллиона канадских долларов (около 96,8 млн долларов США).
Также были заблокированы транзакции на 289 миллионов канадских долларов (около 227,4 млн долларов США).
Об этом говорится в отчете RCMP.
В полиции добавили, что в соответствии с ограничениями, предусмотренными законом о конфиденциальности, пока нет возможности предоставить более конкретную информацию по этим суммам.
После начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Канада ввела несколько пакетов санкций. В частности, под санкции попали президент рф путин, глава МИД лавров, бывшая гимнастка Кабаева, глава центробанка Набиуллина.
Также Канада ввела санкции против российских фирм и ограничила экспорт в рф. 8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности, а также других секторов экономики.
Также Канада ввела санкции против российских фирм и ограничила экспорт в рф. 8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российской нефтяной, газовой, химической промышленности, а также других секторов экономики.
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