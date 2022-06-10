Канада заморозила российские активы на $123 млн

15:30 10 июня Киев, Украина

Согласно обновленному отчету Канадской королевской конной полиции (RCMP), после вторжения рф в Украину Канада заблокировала российские активы на 123 миллиона канадских долларов (около 96,8 млн долларов США).

Также были заблокированы транзакции на 289 миллионов канадских долларов (около 227,4 млн долларов США).

Об этом говорится в отчете RCMP.

«С 24 февраля по 7 июня 2022 года были заморожены российские активы на общую сумму, примерно эквивалентную 123 031 866,85 канадских долларов, а также заблокированы транзакции на общую сумму, эквивалентную примерно 289 090 090,74 канадских долларов в рамках закона о специальных экономических мерах (SEMA) в отношении россии», — сказано в заявлении.

В полиции добавили, что в соответствии с ограничениями, предусмотренными законом о конфиденциальности, пока нет возможности предоставить более конкретную информацию по этим суммам.