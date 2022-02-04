Какую выгоду получат аграрии от соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

11:50 04 Февраль Киев, Украина

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. По мнению Андрея Ярмака, экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохорганизации ООН (FAO), соглашение очень выгодно украинским аграриям, в том частности, плодоовощеводам.



По словам эксперта, Турция уже сегодня является одним из крупнейших рынков сбыта для украинской аграрной продукции: масличных культур, растительного масла, зерновых, компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, сахара, кондитерской продукции, грецких орехов, бобовых и т.д.

«По некоторым из этих продуктов Турция для Украины уже сейчас является рынком No1, и у нашей страны появилась реальная возможность укрепить свои позиции, – заметил Андрей Ярмак. – Возьмем для примера грецкий орех. После того, как пошлины на орех были отменены для ряда стран, Украина почти выпала из этого крупного рынка и потеряла около 40 миллионов долларов прибыли! Теперь эти позиции будут возвращены. И это всего один пример на 40 миллионов».

Кроме ореха, отличные перспективы для Украины открываются в поставках живых бычков и мяса говядины. Это большой рынок сбыта, который был практически закрыт для нас. Не менее интересны перспективы по кондитерской продукции, а это, напомню, продукты с высокой добавленной стоимостью.



Кроме того, увеличение объемов торговли – это появление новых рабочих мест и повышение уровней доходов населения.

Экономист также напомнил, что Турция является крупным реэкспортером на рынки Африки и Азии.



Относительно турецкого импорта в Украину эксперт напомнил, что и до появления соглашения эти товары не облагались пошлиной.