Какой ущерб наносят протесты экономике Беларуси

В Мингорисполкоме Беларуси заявили, что ущерб от акций протестов в Минске оценили в более чем 290 тысяч долларов.
По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, в выходные потери города возрастают.
По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, в выходные потери города возрастают.
Во сколько обходятся демонстрации:
- в будний день демонстрации наносят городу ущерб на 3900 долларов;
- в выходные - до 8-12 тысяч долларов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии