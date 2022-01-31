Какой ущерб наносят протесты экономике Беларуси

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч белорусских рублей (292 тыс долларов)", - заявил он.

Во сколько обходятся демонстрации:

"Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали. А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять", - сообщил Лебедь.