Какой ущерб наносят протесты экономике Беларуси

17:44 16 Сентябрь Киев, Украина

В Мингорисполкоме Беларуси заявили, что ущерб от акций протестов в Минске оценили в более чем 290 тысяч долларов.

По словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, в выходные потери города возрастают.
"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч белорусских рублей (292 тыс долларов)", - заявил он.
Во сколько обходятся демонстрации:
  • в будний день демонстрации наносят городу ущерб на 3900 долларов;
  • в выходные - до 8-12 тысяч долларов.
"Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали. А элементы инфраструктуры (светофоры, знаки) не закрашиваются, их нужно заменять", - сообщил Лебедь.