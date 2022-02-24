Каким категориям населения не положены субсидии

Вопросом получения государственных субсидий на коммунальные услуги обеспокоена значительная часть населения страны. На получение этой помощи надеются пенсионеры, малоимущие, многодетные и низкооплачиваемые украинцы. В Министерстве социальной политики объяснили, кому, согласно новым правилам, могут отказать в предоставлении субсидии.

Так, в предоставлении субсидии откажут, если площадь квартиры превышает 130 кв. м, а площадь дома более 230 кв. м.

При назначении субсидий не учитываются жилые помещения, которые находятся в общей долевой или совместной собственности, или расположены в сельской местности и получены по наследству.

«Исключение будет сделано только тем, кто имеет несколько жилых помещений в сельской местности, учитывая их низкую стоимость и неликвидность (как правило, это унаследованное имущество)», - рассказали в Минсоцполитики.

Право на субсидию теряют трудоспособные лица, которые более 60 дней отсутствуют по месту регистрации и не декларируют своих доходов. В этом случае необходимо или задекларировать доходы, или изменить место регистрации в течение 30 дней.

Также субсидию не получат украинцы, которые купили квартиру, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа), товары длительного пользования на сумму более 50 тысяч гривен разово в течение года, предшествующего году обращения за субсидией; имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен; осуществили покупку-продажу валюты и банковских металлов за год до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен.

Без субсидии останутся и те граждане, которые имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев; не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период; владеют автомобилем, которому менее 5 лет с даты выпуска.

Напомним, с 7 мая 2021 года утверждены новые бланки для оформления субсидии. Новый бланк заявления на получение помощи на оплату коммунальных услуг необходимо скачать на сайте Министерства социальной политики. После этого важно скачать новый бланк декларации и изучить информацию об изменениях, загрузить образцы заполненных бланков и рекомендации к заполнению.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует, что в Украине не хватит денег на субсидии на оплату коммунальных услуг.