Каким будет курс гривны в январе. Прогноз экспертов

Эксперты отмечают 2021 год по отношению к курсу валют — достаточно успешным. А январь 2022 они считают будет более не менее стабильным, без резких колебаний.
Напомним, что курс украинской валюты в течение года укреплялся, хоть и была зафиксирована девальвация гривны в декабре 2021. В наступившем новом году понижение курса продолжилось на незначительном уровне: с 30 декабря по сегодняшний день доллар вырос в цене на 9 копеек, в это же время евро стал дешевле на 1 копейку.
По состоянию на 5 января 2022 года Нацбанк устанавливает официальный курс в 27,30 гривен/доллар, 30,77 гривен/евро. Таким образом, наличный рынок валют укрепился на 10-20 копеек. В пунктах обмена валют доллары можно продать по 27,23 гривны, купить за 27,49 за доллар, а евро по 30,62 гривны и 31,04 гривны соответственно продать/купить.
Что же касается прогноза курса на январь, эксперты сходятся во мнении, что существенных колебаний не будет, несмотря даже на то, что на межбанке американский доллар все-таки может подорожать до 27,5 гривен.
«В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4 – 27,6 грн», — отмечают эксперты.
К слову, специалисты прогнозируют на конец 2022 года курс доллара по 27,6-27,8 гривен, согласно базовому сценарию.
Напомним, что курс украинской валюты в течение года укреплялся, хоть и была зафиксирована девальвация гривны в декабре 2021. В наступившем новом году понижение курса продолжилось на незначительном уровне: с 30 декабря по сегодняшний день доллар вырос в цене на 9 копеек, в это же время евро стал дешевле на 1 копейку.
По состоянию на 5 января 2022 года Нацбанк устанавливает официальный курс в 27,30 гривен/доллар, 30,77 гривен/евро. Таким образом, наличный рынок валют укрепился на 10-20 копеек. В пунктах обмена валют доллары можно продать по 27,23 гривны, купить за 27,49 за доллар, а евро по 30,62 гривны и 31,04 гривны соответственно продать/купить.
Что же касается прогноза курса на январь, эксперты сходятся во мнении, что существенных колебаний не будет, несмотря даже на то, что на межбанке американский доллар все-таки может подорожать до 27,5 гривен.
«В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4 – 27,6 грн», — отмечают эксперты.
К слову, специалисты прогнозируют на конец 2022 года курс доллара по 27,6-27,8 гривен, согласно базовому сценарию.
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