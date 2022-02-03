Каким будет коэффициент пересчета пенсий в 2022 году

18:01 02 Февраль Киев, Украина

В Министерстве финансов рассказали, как увеличатся пенсионные выплаты в марте 2022 года после очередной индексации. Речь идет о коэффициенте для пересчета пенсий.



Об этом рассказал глава Об этом рассказал глава Минфина Сергея Марченко.



Он отметил, ссылаясь на предварительные расчеты Министерства социальной политики, что объем индексации пенсий в марте будет, по меньшей мере, 14%. Проведенная индексация пенсий покроет инфляцию, говорит чиновник.



Марченко напомнил, что по закону, индексацию пенсий ежегодно проводят путем повышения показателя средней зарплаты, учитываемой для исчисления пенсионной выплаты, на коэффициент, составляющий 50% показателя увеличения потребительских цен за период предыдущего года и 50% показателя увеличения средней зарплаты трех календарных лет, предшествующих году, когда проводят увеличение.

«По предварительным расчетам Минсоцполитики, коэффициент для пересчета пенсий будет составлять не менее 14%», – сказал глава Минфина.