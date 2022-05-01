Какие сферы будут интересны инвесторам после деоккупации Донбасса

По мнению финансиста, члена Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Виктории Страховой, после деоккупации Донбасса для инвесторов станут привлекательными ранее реализованные и новые направления, но это точно не угольная отрасль.
"Добыча угля уже не будет основным направлением промышленности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после возврата их под контроль Украины. При этом территория будет интересна для инвестирования в иные секторы", - заявила Страхова.
Она напомнила, что инвесторы принимают решение о капиталовложениях в зависимости от соотношения "прибыль - риск". Но и в проблемных регионах они находят выгоду.
"Я всегда привожу в пример такую очень криминогенную страну, как ЮАР, в которой работает компания De Beers (международная корпорация по добыче, обработке и продаже природных алмазов, - прим.). Думаю, что Донбасс тоже может дать инвестиционные возможности. Слава богу, сейчас мир живет в эпохе достаточно дешевых денег, поэтому проекты, которые мы можем предложить в ОРДЛО после восстановления суверенитета на данной территории, будут интересны многим инвесторам - как локальным, так и международным", - уверена Страхова.
Финансист считает, что будут привлекательны проекты, которые и ранее реализовались на Донбассе, а также новые направления.
"Исходя из своего опыта, что бы я видела. Например, из тех проектов, которые были - утилизация шахтного метана. Также развитие новых отраслей агросектора, но уже в промышленных масштабах - выращивание тех же грибов, улиток. Это, может, звучит смешно, но на самом деле это прибыльно. Это может продаваться. Солнечная энергия, поскольку обусловлена спецификой этого региона", - перечислила Страхова.
Она добавила, что также нужно учитывать, что большинство шахт на ныне оккупированной части Донбасса затоплены. Но промышленные территории можно использовать под развитие технологического сектора, под производство технологического оборудования.
"Мы понимаем, что добыча угля не будет основным фактором. Но создавать этот пояс благоденствия можно. Было бы желание", - резюмировала Виктория Страхова.
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