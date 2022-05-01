Какие сферы будут интересны инвесторам после деоккупации Донбасса

21:08 29 июля Киев, Украина

По мнению финансиста, члена Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Виктории Страховой, после деоккупации Донбасса для инвесторов станут привлекательными ранее реализованные и новые направления, но это точно не угольная отрасль.

"Добыча угля уже не будет основным направлением промышленности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после возврата их под контроль Украины. При этом территория будет интересна для инвестирования в иные секторы", - заявила Страхова.

Она напомнила, что инвесторы принимают решение о капиталовложениях в зависимости от соотношения "прибыль - риск". Но и в проблемных регионах они находят выгоду.

"Я всегда привожу в пример такую очень криминогенную страну, как ЮАР, в которой работает компания De Beers (международная корпорация по добыче, обработке и продаже природных алмазов, - прим.). Думаю, что Донбасс тоже может дать инвестиционные возможности. Слава богу, сейчас мир живет в эпохе достаточно дешевых денег, поэтому проекты, которые мы можем предложить в ОРДЛО после восстановления суверенитета на данной территории, будут интересны многим инвесторам - как локальным, так и международным", - уверена Страхова.

Финансист считает, что будут привлекательны проекты, которые и ранее реализовались на Донбассе, а также новые направления.

"Исходя из своего опыта, что бы я видела. Например, из тех проектов, которые были - утилизация шахтного метана. Также развитие новых отраслей агросектора, но уже в промышленных масштабах - выращивание тех же грибов, улиток. Это, может, звучит смешно, но на самом деле это прибыльно. Это может продаваться. Солнечная энергия, поскольку обусловлена спецификой этого региона", - перечислила Страхова.

Она добавила, что также нужно учитывать, что большинство шахт на ныне оккупированной части Донбасса затоплены. Но промышленные территории можно использовать под развитие технологического сектора, под производство технологического оборудования.