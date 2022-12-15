Какие регионы приобрели больше всего генераторов - статистика

18:01 15 декабря Киев, Украина





По данным проекта Prozorro, за 11 месяцев года было приобретено более 10 тысяч генераторов на 1,5 миллиарда гривен (еще не завершились ноябрьские аукционы на генераторы на 227 миллионов гривен). В декабре уже объявили закупки более чем на 900 миллионов.



Спрос на генераторы значительно вырос в октябре и продолжил расти, говорят в организации. Да, в ноябре уже приобрели больше генераторов, Организация Transparency International Ukraine проанализировала, сколько генераторов через площадку Prozorro в 2022 году приобрели государственные органы и предприятия и местные власти.По данным проекта Prozorro, за 11 месяцев года было приобретено более 10 тысяч генераторов на 1,5 миллиарда гривен (еще не завершились ноябрьские аукционы на генераторы на 227 миллионов гривен). В декабре уже объявили закупки более чем на 900 миллионов.Спрос на генераторы значительно вырос в октябре и продолжил расти, говорят в организации. Да, в ноябре уже приобрели больше генераторов,

чем во все предыдущие месяцы.

Какие регионы приобрели больше всего генераторов

Больше всего генераторов приобрели в Киевской области – почти 2,6 тысячи на 451 миллион гривен (организация посчитала вместе с областью город Киев, что является отдельной административной единицей).

На втором месте по количеству приобретенных генераторов – Днепропетровская область с 860 устройствами за 197 миллионов.

На третьем оказалась Винницкая, где купили 784 генератора на 144 миллиона.

Какие органы приобрели больше всего генераторов

Больше генераторов (400 на 28,6 миллиона гривен) приобрел Департамент муниципальной безопасности КГГА. Они нужны для объектов критической инфраструктуры города и тех, которые обеспечивают жизнедеятельность киевлян, таких как коммунальные аптеки и ЦНАПы.

На втором месте – КП «Винницагортеплоэнерго» с 247 генераторами на 62,4 миллиона гривен.

По меньшей мере, четвертая часть расходов на генераторы в Prozorro приходится на водоканалы и предприятия теплоэнерго.



