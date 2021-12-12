Какие продукты больше всего подорожали – данные Госстатистики

Согласно предоставленным государственной службой статистики Украины стало известно, что больше всего из привычных для украинцев продуктов подорожали яблоки. Их стоимость за период с января по июль возросла в 2,3 раза (38 грн за килограмм). На втором месте морковь, которая подорожала в 2,2 раза 914,5 грн за килограмм). Цена гречневой крупы возросла на 33% и составила 37 грн за килограмм.

В тоже время, лук за этот период подешевел на 24% - до 6,8 грн за кг, яйца - на 23% - до 16,2 грн за десяток, куриное филе - на 16% - до 84,8 грн за кг.

Хлеб пшеничный подорожал на 4% или на 1 гривну – до 24,9 грн. Молоко подешевело на 2% - до 24,9 грн за литр. Картошка подешевела на 6% - до 12,6 грн за кило.

Вместе с тем, водка не подорожала и стоит 94 грн за поллитра, а пиво незначительно подешевело – на 3% до 17,6 грн за бутылку.

В этом году в Украине засеяли половину посевного минимума гречки. Из-за этого цены на крупу будут расти, сказал исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, с начала года выросли на 1,4%.