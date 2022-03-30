Какие отрасли стали самыми доходными в 2020 году - Госстат

Сегодня Государственная служба статистики на сайте опубликовала информацию о самых рентабельных отраслях украинской экономики. Так, аграрная сфера в 2020 году выросла в доходе в полтора раза. Однако при этом производство с/х продукции сократилось на 14%.

По данным Госстата, наиболее рентабельными стали отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств - 18,4%.

Вслед за ними по уровню прибыли идут оптовая и розничная торговля - 16,3%, информация и телекоммуникации - 15,2%, здравоохранение - 11%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 6,8% . В то же время в промышленности рентабельность составляет лишь 4%, в профессиональной, научной и технической деятельности - 2,4%.

В то же время ряд отраслей показали отрицательную рентабельность: временное размещение и организация питания - 8,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых - 9,6%, операции с недвижимым имуществом - 5,4%.

Как известно, аграрные бароны Украины в 2020 году увеличили свою прибыль в полтора раза, до 58,5 млрд гривен. При этом само производство сельхозпродукции сократилось на 14%. То есть, рост прибыли вызвано исключительно подорожанием агропродукции. Так, наибольшую прибыль получили сельскохозяйственные предприятия, которые производят подсолнечник - около 21,1 миллиарда гривен, пшеницы - 19,0 миллиарда гривен, кукурузы на зерно - 11,9 миллиарда гривен, рапса - 6,6 миллиарда гривен, а также молока - 3 8 миллиарда гривен.

По данным Госслужбы статистики, подсолнечное масло украинского производства на внутреннем рынке за год подорожала на 64%, сахар - на 68%, яйца - на 34%, хлеб - на 17%, мясо - на 10,5%. В то же время, по итогам 2020 года, доходы украинских семей выросли всего на 2,6%.