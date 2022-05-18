Какая средняя зарплата была в 2020 году на госпредприятиях

16:27 13 августа Киев, Украина

Согласно данным Минэкономики , самая высокая среднемесячная зарплата была у сотрудников Минцифры - 47 434 грн.

Также в топ самых высоких среднемесячных зарплат вошли Минфин (27 560 грн), Минздрав (27,334 грн), Минстратегпром (22 582 грн) и Минэнерго (21 935 грн). Замыкают рейтинг по среднемесячной зарплате в министерствах Минобороны (9 255 грн) и Минмолодежспорт (8 053 грн).



В то же время среди госагентств, служб и органов исполнительной власти самая высокая среднемесячная зарплата в 2020 году была в Укринфрапроекте (65 705 грн), Госатомрегулировании (29 108 грн) и НКРСИ (26 297 грн). Самая низкая зарплата - в ГКА (Государственное космическое агентство - 8 732 грн), Госводагентстве (7 454 грн) и Госэнергоэффективности (5 850 грн).



Наконец, среди местных органов исполнительной власти лидируют Запорожская (66 206 грн), Кировоградская (32 917 грн) и Полтавская (32 115 грн) ОГА. Замыкают рейтинг Тернопольская РГА Тернопольской области (6 011 грн) и КГГА (5 097 грн).



