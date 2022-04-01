Как выборы в США повлияли на падение стоимости нефти

Слишком недолгим оказался рост цен на нефть на мировом рынке в начале месяца. Немного продержавшись выше $40 за баррель, нефть опять начала терять в цене.
По мнению аналитиков, на такое масштабное падение цены на нефть - ниже $40 за баррель, повлиял затяжной процесс подсчета голосов на выборах президента США. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщило информагентство Reuters.
По его данным, в ходе дневной торговой сессии на лондонской бирже нефть марки Brent подешевела на 3,69%, до $39,42 за баррель.
Стоимость американской нефти марки WTI на нью-йоркской бирже упала на 4,31%, до $37,12 за баррель.
На цену повлияло также угасание надежды инвесторов на утверждение крупного пакета экономических стимулов в США. Этот пакет должен был помочь преодолеть последствия пандемии коронавируса.
Напомним, 3 ноября сообщалось, что мировые цены на нефть эталонных марок продолжают рост на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии