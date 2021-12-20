Как Владимир Жмак боролся с коррупцией в “Укрзализныце” и чем это для него закончилось

312 млн грн ущерба могла бы понести “Укрзализныця” в первые 2,5 месяца текущего года, если бы не профессиональные действия Офиса по безопасности компании по предупреждению и выявлению экономических преступлений, под руководством команды Владимира Жмака.

За долгие годы в УЗ сложилась ситуация, в которой экономические преступления оставались безнаказанными и процветали. С приходом нового руководства коррупционные схемы стали разрушаться на всех уровнях компании.

Как сообщает пресс-служба “Укрзализныци”, сотрудники Офиса по безопасности УЗ по предупреждению и выявлению экономических преступлений с 1 января по 15 марта 2021 года предотвратили 312 млн убытков, из которых 63 млн составили выявленные нарушения в сфере закупок в период с 1 по 15 марта т.г.

По результатам проведения проверок и внутренних расследований, установлены факты неучтенного потребления электроэнергии почти на 2 млн грн (это около 1 млн кВт).

Выявлены также и коррупционные схемы в планирующихся тендерных закупках. В частности, 45 объявленных конкурсов на приобретение товаров и услуг для УЗ имели потенциальные риски и были взяты на контроль. Эффективность этой меры обеспечения сохранности имущества была доказана в январе-феврале текущего года, когда удалось предупредить 240 млн убытков.

В результате применения мер, направленных на обеспечение сохранности грузов во время их перевозок, Офис по безопасности организовал и провел, в общей сложности, более 3 тысяч рейдов, в процессе которых пресечены 260 фактов хищений и задержаны 284 подозреваемых в совершении преступлений.

Здесь также стоит отметить и еще один факт. До прихода Владимира Жмака, разукомплектование вагонов носило системный характер и активно росло с 2018 года и до прихода нового главы правления. Так, выявленный ущерб от разукомплектования вагонов «Укрзализныци» в 2019 году составлял 76,8 млн грн. Установить виновных и возместить предприятию удалось только 11,35 млн грн. А ведь, кроме денежных потерь, такие действия представляют серьезную угрозу безопасности на железной дороге. В течение прошлого года «Укрзализныця» зафиксировала почти 26 тыс. разукомплектованных грузовых вагонов.

С вагонов снимались детали и комплектующие для сдачи в металлолом, дальнейшей перепродажи третьим лицам.

С приходом нового руководства в компанию подобного рода хищения стали активно пресекать. Злоумышленников задерживали и привлекали к ответственности.

С самых первых дней руководства Владимира Жмака борьба с коррупцией на предприятии не прекращалась. Стоит отметить, что сотрудники не особенно беспокоились о том, что их могут уличить. Опьяненные безнаказанностью и попустительством со стороны прежних руководителей и Набсовета (который действует и сейчас), они действовали смело и на удивление откровенно.

Так, в сентябре 2020 года сообщили о фактах коррупции на контейнерных перевозках. Этим занялись сотрудники СБУ. У руководителя одного из подразделений были обнаружены более 1,2 млн грн, которые он хранил в холодильнике, а также оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновая бухгалтерия, финансово-хозяйственная документация и материалы переписки фигурантов.

Сотрудники управления безопасности УЗ пресекли попытку вывезти с территории АО “Киевский электровагоноремонтный завод” около 50 кг изделий из меди, 120 кг изоляции и 40 м2 винил-кожи. Об этом сообщалось 18 декабря 2020 года. Злоумышленники переданы в правоохранительные органы.

Сотрудники управления экономической и информационной безопасности АО “Укрзализныця” при проведении проверок выявили факты, свидетельствующие об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании, в результате которых компании в 2018-2020 годах был нанесен ущерб на сумму свыше 203 млн грн. Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, по итогам расследования рекомендовано привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц.

Седьмого ноября 2020 года в открытом доступе появилась информация о незаконных действиях сотрудников УЗ, которые привели к многомиллионным убыткам. Речь идет о 110 сотрудниках и о 200 млн грн ущерба. Информация была передана в СБУ.

Далее, 8,5 млн грн убытков выявлено на кражах электроэнергии. Информация распространилась в открытом доступе 27 ноября 2020 года. Об этом стало известно в результате служебной проверки регионального филиала “Юго-Западная железная дорога”, филиала “Энергосбыт” и департамента электрификации и электроснабжения “Укрзализныци”. Установили факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросетям филиала “Энергосбыт”. Материалы переданы в НАБУ.

И это далеко не полный перечень фактов, которые находятся в открытом доступе.

Справочно! 17 марта 2021 года Владимира Жмака Кабмин Украины освободил от должности главы правления УЗ на основании решения Наблюдательного совета компании.