Как в России поднимают цены на массовые продукты

Своеобразно заботится о здоровье россиян правительство РФ. Теперь жизнь россиян может стать пресной. Хочешь кушать «сладкий яд» и «белую смерть» - сахар и соль – плати. А то потом лечить тебя будет не за что.

Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акциз на продукты с повышенным содержанием соли и сахара, сообщают «Известия».

Так что, плакали карамельки да селедочка – единственная радость жителей глубинки, что начинается за чертой МКАДа.

Поводом для такой инициативы ее авторы назвали необходимость дополнительных трат на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета второго типа.

Они считают, что конкретный размер новых сборов должно определить правительство. В зависимости от них поднимутся цены на такие массовые продукты, как фастфуд, готовая мясная продукция, пицца, пельмени, соусы, консервы, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия и многое другое.

Критерием авторы призывают считать содержание сахара и соли свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 граммов товара. Хотя они допускают, что продукты с естественным повышенным содержанием соли и сахара можно сделать исключением.

Первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов подчеркнул, что даже дополнительные 50 копеек с одного товара, гипотетический размер нового акциза, позволят снизить траты на лечение заболевших диабетом.

Соответствующие письма направлены руководителям Минфина, Минпромторга и Минздрава. В финансовом ведомстве указали, что обращение не поступило на рассмотрение, а потому введение соответствующего акциза пока не обсуждается.

С 1 января 2021 года в России резко вырастет акциз на табачные изделия — на 20 процентов вместо запланированных 4 процентов. Ожидается, что дополнительные сборы с курильщиков принесут российскому бюджету порядка 80 миллиардов рублей.