Как Украине стать в один ряд с мировыми лидерами - мнение эксперта

16:53 18 августа Киев, Украина

В то время как другие страны наращивают свое технологическое преимущество и уверенно направляются к «новой реальности» неоиндустриального мира, Украина продолжает жить в экономической парадигме прошлого века.



Такое мнение высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Только для того, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, нам нужно 20 лет с нереальным для нас показателем роста ВВП в 6% в год. Где будет Польша за 20 лет? А Германия? США? Догонять - это путь в никуда", - отметил экономист.

По словам Уманского, экономические кризисы возникают тогда, когда общество, бизнес, политики запаздывают с осознанием необходимости изменения экономической парадигмы.

"Страны, которые быстрее других чувствовали новации нового технологического уклада, становились лидерами. Поэтому ответ на вопрос, как Украине стать в один ряд с мировыми лидерами, один: прыгать. Вместо того чтобы догонять, мы прыгнем сразу в шестой технологический уклад. Если мы этого не сделаем, то навсегда останемся на обочине цивилизации вместе со странами третьего мира", - отметил экономист.

По словам Уманского, экономическое чудо, известное как прыжок "азиатских тигров", собственно и было таким прыжком к новому технологическому укладу.