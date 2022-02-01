Как украинцам сэкономить на отоплении?

13:27 21 Сентябрь Киев, Украина

В Украине жильцы абсолютного большинства многоквартирных домов вынуждены в разы переплачивать за отопление. Чтобы узнать, эффективно ли расходуется тепло, достаточно вспомнить сумму в платежке за прошлый год. Если за каждый квадрат приходилось платить больше 10-12 грн, значит, в доме есть высокий потенциал для экономии.

Кроме того, стоит проверить состояние своего дома: закрываются ли двери, утеплена ли крыша, окна, а в идеале – и стены. Кроме того, обязательно должен быть установлен индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием.

Комплексные энергоэффективные мероприятия позволяют сэкономить в домах советской постройки порядка 30-50% энергоресурсов. А иногда даже и 70%. Пропорционально снизятся и суммы в платежках, рассказывает Ковалишин.

В Киеве есть реальные примеры, когда до тепломодернизации отопление квадратного метра стоило 32 грн, а после – всего 10. К примеру, если в "двушке" площадью 50 квадратных метров за тепло приходилось до утепления отдавать 1600 грн, то после – всего 500 грн.

Учитывая, что в следующем отопительном сезоне цена на тепло может меняться каждый месяц и в холодные месяцы вырасти на 16%, каждая семья в неутепленном доме, а таких абсолютное большинство, будет тратить тысячи гривен на отопление улицы.