Как украинцам не лишиться субсидий

11:51 06 Август Киев, Украина

Совсем скоро начнется новый отопительный сезон и с повышением тарифов стоимость коммунальных услуг будет еще выше. Украинцев очень беспокоит как прожить эту зиму и как получить субсидии или не лишиться уже начисленных.

Кого из граждан намерены оставить без субсидии в предстоящий отопительный сезон - рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. По его словам, даже если летом субсидиантам не начислили выплаты, это не означает отмену помощи. Всем, кому переоформили помощь, начислят средства в назначенные сроки и в тех же объемах. Как только начнется отопительный сезон, субсидии снова начнут начислять.

А вот лишат субсидий: арендодателей, которые не задекларировали доходы; лиц, которые однократно сделали покупку более чем 50 000 гривен; владельцев автомобилей не старше пяти лет; должников за коммуналку; украинцев, которые получили наследство в течение 12 месяцев с момента обращения за помощью; владельцев больших помещений.