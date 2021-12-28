Как стоимость товаров и продуктов влияет на инфляцию в Украине

Согласно данным экономических экспертов в Украине присутствует отрицательная инфляция – дефляция. Однако при этом в стране не происходит повышение покупательской возможности, а некоторые товары и услуги значительно дорожают.
Индекс потребительских цен рассчитывается из набора базовых прокатов и услуг. Каждому пункту из списка присваивают весовой коэффициент. Потом сравнивают цены между периодами с учетом региональных, сезонных и прочих особенностей.
Самые высокие коэффициенты имеют следующие продукты/услуги:
- Хлеб – 3,043%;
- Свинина – 3,04%;
- Колбасы – 3,76%;
- Табачные изделия – 3,23%;
- Алкоголь – 4,872%;
- Фармацевтическая продукция – 4,437%;
- Топливо и масла – 3,15%;
- Проезд в автодорожном городском транспорте -3,21%.
При этом совсем невысокие весовые коэффициенты имеют такие продукты/услуги:
- Рис – 0,476%;
- Мука – 0,449%;
- Говядина – 0,242%;
- Маргарин – 0,141%;
- Ягоды – 0,229%;
- Капуста – 0,35%;
- Мед – 0,255%.
Кроме того, невысокие коэффициенты у круп, кефира, йогуртов, оливкового масла, винограда, арбузов, сухофруктов, огурцов, помидоров, лука, кондитерских изделий, одежды, обуви, бытовых товаров и прочего.
Кроме того, для подсчета инфляции анализируют больше количество товаров. Многие люди даже не пользуются частью из них. Получается очень усредненная цифра. Условно, в ситуации, когда коммуналка растет, а цена бензина падает, инфляция может показать свое снижение.
Тем временем, неправильный расчет инфляции влияет на всех. На основе этого показателя происходит формирование государственного бюджета. А это означает: чем меньше уровень инфляции, тем меньше индексация зарплат, пенсий и социальных пособий.
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