Как сократить коррупцию в градостроении - Минцифры

Сферу градостроительства модернизируют с помощью цифровых технологий. Об этом завили в Министерстве цифровой трансформации. Это позволит не только ускорить многие процессы, но и в значительной мере сократить коррупцию в данной сфере.

Известно, что получить любые разрешения на строительство или строительные лицензии от Государственной строительной инспекции (Госинспекции) без взятки, «подарка» или «благодарности» в размере ориентировочно $ 4,5-10 за кв. м было совершенно невозможно.

Так, размер коррупции в области градостроительства составлял от 2,7 до 3,5 млрд грн в год.

Открытие данных реестра ГАСИ выявило проблемы с качеством данных и техническим состоянием реестра. А также вызвало широкое обсуждение коррупционных схем вокруг ГАСК среди СМИ, общественности и представителей власти. Все это стало толчком к борьбе с коррупцией в строительной сфере.

Следует отметить, что одним из первых шагов реформы стала ликвидация ГАСИ и создание трех отдельных органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства технического регулирования и Государственной инспекции градостроительства. Это позволило распределить разрешительную, контрольную и регуляторную функции между различными органами.