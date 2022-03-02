Как правительству погасить долги по пенсиям переселенцев с Донбасса

Как известно, практически с самого начала военных действий на Донбассе в стране возникла проблема выплаты пенсий и пособий переселенцам с временно окупированных территорий (ВОТ). На сегодня долг перед переселенцами-пенсионерами составляет 11 миллиардов гривен.
Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что Пенсионный фонд разработал проект постановления Кабинета министров Украины об утверждении Порядка выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые отказались от этого статуса, проживая на территории, подконтрольной украинским властям.
«Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошедший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда», — написала Денисова в Фейсбуке.
Но эксперты сомневаются, что это реализуемо.
«Достаточно скептически к нему отношусь, потому что Минфин против этого постановления, плюс уже есть гигантский долг по пенсиям на ВОТ. До сих пор не провели аудит Пенсионного фонда. Даже если правительство поддержит, реально выплачивать эти деньги государство вряд ли сможет в ближайшее время», — говорит юрист БФ «Восток SOS» Юрий Попков.
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