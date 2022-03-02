Как правительству погасить долги по пенсиям переселенцев с Донбасса

Как известно, практически с самого начала военных действий на Донбассе в стране возникла проблема выплаты пенсий и пособий переселенцам с временно окупированных территорий (ВОТ). На сегодня долг перед переселенцами-пенсионерами составляет 11 миллиардов гривен.

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что Пенсионный фонд разработал проект постановления Кабинета министров Украины об утверждении Порядка выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые отказались от этого статуса, проживая на территории, подконтрольной украинским властям.

«Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошедший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда», — написала Денисова в Фейсбуке.

Но эксперты сомневаются, что это реализуемо.