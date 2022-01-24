Как повлияют сегодняшние российско-украинские отношения на мировую экономику. Мнение экспертов

09:15 24 Январь Киев, Украина

Американский инвестиционный банк JPMorgan привел аналитические прогнозируемые данные, касательно влияния отношений между Украиной и Россией на мировую экономику.



Так, по мнению экспертов потрясения на рынке углеводородов могут спровоцировать значительный циклический спад мировой экономики.



Соответственно, если цены на нефть вырастут до указанной отметки, сократится рост мирового ВВП, причем резко и на три четверти. Сейчас прогноз ВВП ожидается до 4,1%, однако, если ситуация не изменится, следует быть готовыми к показателю в 0,9%. Как следствие, разгонится мировая инфляция с плановых 3% до пугающих 7,2%, а это в свою очередь приведет к усилению центробанками мира валютной политики.



Более того, такие прогнозы JPMorgan представляет без учета именно вторжения РФ в Украину и дальнейших санкций против атакующего государства.



Подскочат цены на европейском рынке и на природный газ, считает еврокомиссар по энергетике. «Уровни газа на хранении в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Сложившаяся ситуация создает неопределенность на рынках, а поставки голубого топлива из РФ значительно сократились в последние месяцы», — поделилась своим мнением Кадри Симсон.