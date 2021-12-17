Как получить в Украине пенсию досрочно

12:49 28 Июль Киев, Украина

В Украине существует отдельная категория пенсионеров, имеющих право на досрочную пенсию. Минимальный стаж, льготные выплаты и «выслуга лет» - как получить все удовольствия жизни узнавали наши журналисты.

Так, в статье 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" говорится в частности про работников сферы образования. Кто имеет право на досрочный выход на такую пенсию, сколько нужно для этого стажа, пишет Пенсионный курьер, №30 (869) от 24 июля 2020.

Основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, дающих право на долгосрочную пенсию.

Чтобы получать пенсию по выслуге лет, также необходимо соблюдение таких условий:

наработать минимально необходимый стаж,

достичь необходимого для этой категории пенсионного возраста,

расторгнуть трудовой договор.

Отметим, что минимальный страховой стаж, дающий право работникам сферы образования выходить на пенсию по выслуге лет, также увеличивается согласно изменениям к закону:

с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 – не менее 26 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 – не менее 27 лет;

с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 – не менее 27 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 – не менее 28 лет;

с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 – не менее 28 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 – не менее 29 лет;

с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 – не менее 29 лет 6 месяцев;

с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.

Интересно, что педагоги, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, но выходят на отдых по достижению общеобязательного пенсионного возраста (60 лет мужчины и с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев - женщины), могут получить существенную прибавку к пенсии. После выхода на отдых им выплачивают денежную помощь в размере 10-месячной пенсии. Но при условии 35 лет стажа для мужчин и 35 лет для женщин.