Как получить в Украине пенсию досрочно

В Украине существует отдельная категория пенсионеров, имеющих право на досрочную пенсию. Минимальный стаж, льготные выплаты и «выслуга лет» - как получить все удовольствия жизни узнавали наши журналисты.
Так, в статье 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении" говорится в частности про работников сферы образования. Кто имеет право на досрочный выход на такую пенсию, сколько нужно для этого стажа, пишет Пенсионный курьер, №30 (869) от 24 июля 2020.
Основным условием назначения пенсии за выслугу лет является наличие определенного опыта работы, приобретенного в учреждениях и на должностях, дающих право на долгосрочную пенсию.
Чтобы получать пенсию по выслуге лет, также необходимо соблюдение таких условий:
- наработать минимально необходимый стаж,
- достичь необходимого для этой категории пенсионного возраста,
- расторгнуть трудовой договор.
Отметим, что минимальный страховой стаж, дающий право работникам сферы образования выходить на пенсию по выслуге лет, также увеличивается согласно изменениям к закону:
- с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 – не менее 26 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 – не менее 27 лет;
- с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 – не менее 27 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021 – не менее 28 лет;
- с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 – не менее 28 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 – не менее 29 лет;
- с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 – не менее 29 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2024 или после этой даты – не менее 30 лет.
Интересно, что педагоги, которые имеют право на пенсию по выслуге лет, но выходят на отдых по достижению общеобязательного пенсионного возраста (60 лет мужчины и с 1 апреля 2020 - 59 лет 6 месяцев - женщины), могут получить существенную прибавку к пенсии. После выхода на отдых им выплачивают денежную помощь в размере 10-месячной пенсии. Но при условии 35 лет стажа для мужчин и 35 лет для женщин.
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